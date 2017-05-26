Аграрии завершают посев подсолнечника и кукурузы - Минагрополитики

По информации министерства, посев кукурузы на зерно посеяно 4,4 млн га или 97% к прогнозу (4,5 млн га), подсолнечника - 5,4 млн га или 100% к прогнозу.

Также посеяно яровой пшеницы - 172 тыс. га, ячменя - 1,56 млн га, овса - 198 тыс. га.

Кроме того, как отметили в ведомстве, уже превышен план по посеву сахарной свеклы - засеяно 310 тыс. га или 106% к прогнозу.

Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики планируется засеять яровой пшеницы 178 тыс. га, ярового ячменя - 1,6 млн га, кукурузы на зерно - 4,5 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,9 млн га.