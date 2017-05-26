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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Аграрії завершують сівбу соняшника та кукурудзи - Мінагрополітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Сільгоспвиробники на сьогодні засіяли соняшником 5,4 млн га, що становить 100% від попереднього прогнозу, а кукурудзи на зерно посіяно на площі 4,4 млн га або 97% до плану, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Аграрії завершують сівбу соняшника та кукурудзи - Мінагрополітики

За інформацією міністерства, посів кукурудзи на зерно посіяно 4,4 млн га або 97% до прогнозу (4,5 млн га), соняшника – 5,4 млн га або 100% до прогнозу.

Також посіяно ярої пшениці – 172 тис. га, ячменю – 1,56 млн га, вівса – 198 тис. га.

Крім того, як зазначили у відомстві, вже перевищено план з посіву цукрових буряків – засіяно 310 тис. га або 106% до прогнозу.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики планується засіяти ярої пшениці 178 тис. га, ярого ячменю — 1,6 млн га, кукурудзи на зерно — 4,5 млн га, соняшнику — 5,4 млн га, сої — 1,9 млн га.

Українські Національні Новини

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