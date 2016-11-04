Аграрии намолотили почти 17 млн ​​тонн кукурузы

Согласно информации ведомства, по состоянию на 4 ноября 2016 года намолочено 55,9 млн тонн зерна при урожайности 43,5 ц/га.

Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Винницкой области — 5,1 млн тонн, Одесской — 4,4 млн тонн, Полтавской — 3,7 млн тонн, Одесской — 3,6 млн тонн, Черкасской — 3,5 млн тонн, Днепропетровской — 3,4 млн тонн, Кировоградской — 3,1 млн тонн, Николаевской и Киевской — 2,8 млн тонн, Хмельницкой — 2,7 млн тонн, Запорожской — 2,6 млн тонн, Херсонской и Черниговской — 2,2 млн тонн, Тернопольской и Сумской — 2,1 млн тонн.

Также сообщается, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Винницкой — 63,9 ц/га, Черкасской — 62,2 ц/га, Киевской — 57,7 ц/га, Хмельницкой — 56,4 ц/га областях.