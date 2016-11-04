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Аграрії намолотили майже 17 млн тонн кукурудзи

Аграрії намолотили майже 17 млн тонн кукурудзи

Київ • УНН

 • 9083 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 4 листопада намолочено 16,9 млн тонн кукурудзи при врожайності 59,7 ц/га. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінагрополітики.

Згідно з інформацією відомства, станом на 4 листопада 2016 року намолочено 55,9 млн тонн зерна при врожайності 43,5 ц/га.

Найбільший вал зерна намолотили хлібороби у Вінницькій області — 5,1 млн тонн, Одеській — 4,4 млн тонн, Полтавській — 3,7 млн тонн, Харківській — 3,6 млн тонн, Черкаській — 3,5 млн тонн, Дніпропетровській — 3,4 млн тонн, Кіровоградській — 3,1 млн тонн, Миколаївській та Київській — 2,8 млн тонн, Хмельницькій — 2,7 млн тонн, Запорізькій — 2,6 млн тонн, Херсонській та Чернігівській — 2,2 млн тонн, Тернопільській та Сумській — 2,1 млн тонн.

Також повідомляється, що найвища урожайність зернових та зернобобових культур у Вінницькій — 63,9 ц/га, Черкаській — 62,2 ц/га, Київській — 57,7 ц/га та Хмельницькій — 56,4 ц/га областях.

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