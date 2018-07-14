Аграрии намолотили 13 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Сельхозпроизводители в Украине по состоянию на 13 июля собрали 13 млн тонн зерна при средней урожайности 30 ц/га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
По информации министерства, в частности, намолочено озимой пшеницы 9,3 млн тонн с 2,9 млн га, яровой пшеницы - 49,7 тыс. тонн с 16,4 тыс. га, ярового ячменя - 503 тыс. тонн с 265 тыс. га , гороха - 354,8 тыс. тонн с 235 тыс. га, ржи - 8,5 тыс. тонн с 4 тыс. га.
В Минагрополитики уточнили, что аграрии Николаевской, Одесской и Херсонской областей завершили уборку озимого ячменя, которого уже собрано в целом 2,8 млн тонн.
Кроме того, уже собрано озимого рапса 1,8 млн тонн на площади 721 тыс. га при урожайности 24,9 ц/га, ярового рапса - 3,3 тыс. тонн на площади 2 тыс. га.
Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.
При этом в Укргидрометцентре отмечали, что урожай озимой пшеницы в Украине будет меньше на 8-10% из-за засухи.
Урожай зерна в Украине по итогам 2017 года составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц / га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году.