Аграрії намолотили 13 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Сільгоспвиробники в Україні станом на 13 липня зібрали 13 млн тонн зерна при середній врожайності 30 ц/га. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає УНН.
За інформацією міністерства, зокрема, намолочено озимої пшениці 9,3 млн тонн з 2,9 млн га, ярої пшениці – 49,7 тис. тонн з 16,4 тис. га, ярого ячменю – 503 тис. тонн з 265 тис. га, гороху – 354,8 тис. тонн з 235 тис. га, жита – 8,5 тис. тонн з 4 тис. га.
У Мінагрополітики уточнили, що аграрії Миколаївської, Одеської та Херсонської областей завершили збирання озимого ячменю, якого вже зібрано загалом 2,8 млн тонн.
Крім того, вже зібрано озимого ріпаку 1,8 млн тонн на площі 721 тис. га при врожайності 24,9 ц/га, ярого ріпаку – 3,3 тис. тонн на площі 2 тис. га.
Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства попередньо оцінює урожай зерна цього року на рівні понад 60 млн тонн.
При цьому в Укргідрометцентрі зазначали, що урожай озимої пшениці в Україні буде менший на 8-10% через засуху.
Урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році.