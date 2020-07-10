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Аграрии Одесской области понесли более 6,5 млрд грн убытков из-за засухи

Аграрии Одесской области понесли более 6,5 млрд грн убытков из-за засухи

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 • 15130 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Одесской области агропредприятия и фермеры понесли более 6,5 млрд грн убытков из-за нынешней засухи, которую ГСЧС признал чрезвычайной ситуацией природного характера. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям признала засухи в Одесской области чрезвычайной ситуацией природного характера государственного уровня. На сегодня убытки, которые были зафиксированы от засухи совместно с представителями Минэкономики, комиссии от Одесской ОГА ... составляют более 6,5 млрд грн", - сказал Куцый.

Он отметил, что больше всего пострадали сельхозпроизводители Тратинського, Ренийского, Арцизского, Татарбунарского и Лиманского районов.

"На севере области ситуация несколько лучше, но там также зафиксированы случаи засухи", - добавил Куцый.

По его словам, ОГА ведет диалог с правительством и рассчитывает на частичную компенсацию.

"Ведем переговоры о возможном частичном возмещении убытков, понесенных аграрными предприятиями вследствие гибели посевов из-за засухи", - сказал Куцый.

Также он отметил, что сейчас возникла сложная ситуация с пожарами на полях. ГСЧС признала пятый уровень опасности на территории области.

Напомним, глава Одесской Максим Куцый ранее заявлял, что агропредприятиям Бессарабии грозит банкротство, а бюджету - значительная нехватка средств.

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