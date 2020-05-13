Голова Одеської ОДА звертається до Кабміну "через посуху, як у голодному 1947-му"

"Окрім викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу, Одеська область перебуває на грані ще однієї критичної та дуже небезпечної ситуації — гибелі півмільйона гектарів озимих через посуху. Це понад 50% від усіх посівів у регіоні. Фермери кажуть, такої посухи на Одещині не було з часів голодного 1947 року", – зазначив Куций.

За його словами, якщо минулого року регіон зібрав 3,7 млн тонн урожаю, то цьогоріч, за прогнозами, зможе вийти лише на 1,2 млн тонн.

"Сьогодні мав зустріч із фермерами Болградського району — оцінювали масштаби завданих збитків та обговорювали всі можливі загрози, адже домогосподарства вже другий рік потерпають від засухи та можуть втратити до 2 млрд грн… Завдання № 1, яке перед нами стоїть — не допустити банкрутства низки агропідприємств, скоординувати зусилля з фермерами та гарантувати продовольчу безпеку нашому регіону. Ситуація з АПК настільки критична, що ми вже спрямували декілька звернень та розраховуємо на допомогу Кабміну", — додав він.

Крім того, ОДА звернулася до банківських установ, аби ті відстрочили погашення кредитів або надали пільгові умови для сільгоспвиробників, які постраждали від посухи. Наразі збираються пропозиції для технічного вирішення проблеми.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко закликав уряд відкрити метро 25 травня.