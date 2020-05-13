Глава Одесской ОГА обращается к Кабмину "из-за засухи, как в голодном 1947-м"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Агропредприятиям Бессарабии грозит банкротство, а бюджету - значительная нехватка средств. Об этом заявил глава Одесской области Максим Куцый, передает УНН со ссылкой на сообщение управления коммуникаций и информационной политики Одесской областной государственной администрации.
"Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации - гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе. Фермеры говорят, что такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947-го", - отметил Куцый.
По его словам, если в прошлом году регион собрал 3,7 млн тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможет выйти лишь на 1,2 млн тонн.
"Сегодня встретился с фермерами Болградского района - оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн... Задача № 1, которая перед нами стоит - не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность нашему региону. Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина", - добавил он.
Кроме того, ОГА обратилась в банковские учреждения, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Сейчас собираются предложения для технического решения проблемы.
Как сообщал УНН, ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство открыть метро 25 мая.