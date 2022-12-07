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Агенты кремля: кто из пророссийских политиков до сих пор в Раде

Агенты кремля: кто из пророссийских политиков до сих пор в Раде

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Несмотря на Революцию Достоинства и войну в Украине, пророссийским политикам удавалось прорваться в Верховную Раду и другие органы власти. В настоящее время парламент пытается разработать законодательный механизм, чтобы избавиться от “агентов кремля”, впрочем бывшие “регионалы” и члены ОПЗЖ до сих пор давят кнопки в сессионном зале. О таких народных избранниках – в материале УНН.

ОПЗЖ под новой “вывеской”

“Оппозиционная платформа – за жизнь” стала новым “брендом”, под которым в Раду 9 созыва прошли пророссийские политики. Она стала преемником “Партии регионов” и “Оппозиционного” блока”, что было известно широкой общественности.

Партия не скрывала своих пророссийских взглядов, а ее лидеры даже ездили в Москву и налаживали так называемый “межпарламентский диалог” с путинской партией “единая россия”. В частности, обсуждали вопросы поставок в Украину российского газа.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину часть нардепов ОПЗЖ фактически перестали выполнять свои полномочия. Так, ни разу с 24 февраля в сессионном зале не появились Олег Волошин, Наталья Королевская, Тарас Козак, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович. Последнего уже лишили депутатского мандата и украинского гражданства, однако другие – формально остаются нардепами.

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По данным СМИ, Королевская и Волошин уехали из Украины. Медведчук, находившийся в начале полномасштабной войны под домашним арестом, был выдан россии в рамках обмена пленными. Сейчас его дело о госизмене передано в суд. Однако до оглашения обвинительного приговора он может оставаться народным депутатом.

Впрочем, другая часть бывшей ОПЗЖ остается работать в Раде. Поскольку фракцию ныне запрещенной партии расформировали, ранее входившие в нее депутаты объединились в депутатские группы - “Платформа за жизнь и мир” и “Восстановление Украины”. Среди них, в частности, Нестор Шуфрич, который продолжает возглавлять парламентский комитет по свободе слова. Недавно он также стал членом Национального Олимпийского комитета, однако из-за общественного давления покинул его по собственному желанию. А вот покидать парламент Шуфрич не торопится.

Не планирует сдавать мандат и Юрий Бойко, возглавивший депутатскую группу “Платформа за жизнь и мир”. Хотя именно Бойко в свое время ездил в Москву. И в целом на протяжении всей политической карьеры представлял пророссийские политсилы: был министром в правительстве Виктора Януковича и вице-премьером во времена премьерства Николая Азарова, находился в “Партии регионов”, а после 2014 года – в “Оппозиционном блоке”. На последних парламентских выборах присоединился к Медведчуку и ОПЗЖ и был одним из лидеров партии.

Среди других бывших членов ОПЗЖ, которые до сих пор работают в Раде: Василий Нимченко, Александр Колтунович, Владимир Кальцев, Юрий Загородний и другие.

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“Перекрашены” в другие цвета

Есть в парламенте и депутаты, которые пытаются скрыть свое прошлое в “Партии регионов” или “Оппоблоке”, пройдя в Раду под знаменами других политических сил или вообще как беспартийные.

Среди таких – Антон Киссе, который сейчас входит в депутатскую группу “За майбутнє”. А вот в 2007-2012 годах в Одесском горсовете он представлял фракцию “Партии регионов”. Также он был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины упразднил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Еще один нардеп, который любит “менять цвета”, – Антон Яценко. Сейчас он внефракционный. Однако за 15 лет в Раде успел побывать под разными знаменами: входил в “Бтькивщину”, “Партию регионов”, депутатские группы “Відродження” и “За майбутнє”. В прошлом году он вернулся в политсилу Юлии Тимошенко, однако ненадолго. В преддверии полномасштабной войны Яценко покинул фракцию.

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По мнению коллег Яценко, он до сих пор имеет связи с “Партией регионов” и ОПЗЖ, а потому действует в их интересах, когда речь заходит о законопроектах относительно лишения мандатов депутатов запрещенных партий.

Отметим, что его самого обвиняют в коллаборационизме и призывают лишить мандата.

Еще один “экс-регионал” в Раде – Максим Ефимов. “Партию регионов” он представлял в Краматорском горсовете. Покинул партию только в августе 2014 года, когда на Донбассе уже несколько месяцев продолжались боевые действия. В том же году на внеочередных выборах прошел в Верховную Раду и присоединился к фракции “Блока Петра Порошенко”. В парламенте 9 созыва он вошел в депутатскую группу “Довіра”, однако уже во время полномасштабной войны присоединился к группе “Восстановление Украины”, созданной выходцами из ОПЗЖ.

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