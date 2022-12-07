Агенти кремля: хто з проросійських політиків і досі в Раді

ОПЗЖ під новою “вивіскою”

“Опозиційна платформа - за життя” стала новим “брендом”, під яким до Ради 9 скликання пройшли проросійські політики. Вона стала таким собі наступником “Партії регіонів” та “Опозиційного” блоку”, що було відомо широкому загалу.

Партія не приховувала своїх проросійських поглядів, а її лідери навіть їздили до Москви і налагоджували так званий “міжпарламентський діалог” з путінською партією “єдина росія”. Зокрема, обговорювали питання постачання до України російського газу.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну частина нардепів ОПЗЖ фактично перестали виконувати свої повноваження. Так, жодного разу з 24 лютого у сесійній залі не з’явилися Олег Волошин, Наталія Королевська, Тарас Козак, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович. Останнього вже позбавили депутатського мандата та українського громадянства, однак інші - формально залишаються нардепами.

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За даними ЗМІ, Королевська та Волошин поїхали з України. Медведчук, який на початку повномасштабної війни перебував під домашнім арештом, був виданий росії в рамках обміну полоненими. Нині його справа про держзраду передана до суду. Однак, до оголошення обвинувального вироку він може залишатися народним депутатом.

Втім, інша частина колишньої ОПЗЖ залишається працювати в Раді. Оскільки фракцію нині забороненої партії розформували, депутати, які раніше до неї входили, об’єдналися у депутатські групи - “Платформа за життя та мир” та “Відновлення України”. Серед них, зокрема, Нестор Шуфрич, який продовжує очолювати парламентський комітет з питань свободи слова. Нещодавно він також став членом Національного Олімпійського комітету, однак через суспільний тиск покинув його за власним бажанням. А от покидати парламент Шуфрич не квапиться.

Не планує складати мандат і Юрій Бойко, який очолив депутатську групу “Платформа за життя та мир”. Водночас саме Бойко свого часу їздив до Москви. І загалом протягом усієї політичної кар’єри представляв проросійські політсили: був міністром в уряді Віктора Януковича та віце-прем’єром за часів прем’єрства Миколи Азарова, перебував у “Партії регіонів”, а після 2014 року - в “Опозиційному блоці”. На останніх парламентських виборах приєднався до Медведчука та ОПЗЖ і був одним з лідерів партії.

Серед інших колишніх членів ОПЗЖ, які і досі працюють в Раді: Василь Німченко, Олександр Колтунович, Володимир Кальцев, Юрій Загородній та інші.

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“Перефарбовані” в інші кольори

Є в парламенті й депутати, які намагаються приховати своє минуле у “Партії регіонів” або “Оппоблоці”, пройшовши до Ради під знаменами інших політичних сил або взагалі як безпартійні.

Серед таких - Антон Кіссе, який зараз входить до депутатської групи “За майбутнє”. А от у 2007-2012 роках в Одеській міськраді він представляв фракцію “Партії регіонів”. Також він був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Ще один нардеп, який полюбляє “змінювати кольори”, - Антон Яценко. Нині він позафракційний. Однак за 15 років в Раді встиг побувати під різними знаменами: входив до “Батьківщини”, “Партії регіонів”, депутатських груп “Відродження” та “За майбутнє”. Минулого року він повернувся до політсили Юлії Тимошенко, однак ненадовго. Напередодні повномасштабної війни Яценко покинув фракцію.

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На думку колег Яценка, він й досі має зв’язки із “Партією регіонів” та ОПЗЖ, а тому діє в їх інтересах, коли мова заходить про законопроєкти щодо позбавлення мандатів депутатів заборонених партій.

Зазначимо, що йому самому закидають колабораціонізм та закликають позбавити мандата.

Ще один “ексрегіонал” в Раді - Максим Єфімов. “Партію регіонів” він представляв у Краматорській міськраді. Покинув партію лише у серпні 2014 року, коли на Донбасі вже кілька місяців тривали бойові дії. У тому ж році на позачергових виборах пройшов до Верховної Ради та приєднався до фракції “Блоку Петра Порошенка”. У парламенті 9 скликання він увійшов до депутатської групи “Довіра”, однак вже під час повномасштабної війни приєднався до групи “Відновлення України”, створеної вихідцями з ОПЗЖ.