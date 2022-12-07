Агенти кремля: хто з проросійських політиків і досі в Раді

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24587 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 57468 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 95761 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 146223 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 170926 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 348475 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220454 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193640 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 330824 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459113 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 27211 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 29029 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 35637 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 37959 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 25293 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 348467 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 330817 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 547859 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 678297 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77876 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114957 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199951 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225946 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218962 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Агенти кремля: хто з проросійських політиків і досі в Раді

Агенти кремля: хто з проросійських політиків і досі в Раді

Київ • УНН

 • 4051640 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Попри Революцію Гідності та війну в Україні, проросійським політикам вдавалося прорватися до Верховної Ради та інших владних органів. Нині парламент намагається розробити законодавчий механізм, щоб позбутися “агентів кремля”, втім колишні “регіонали” та члени ОПЗЖ і досі тиснуть кнопки у сесійній залі. Про таких народних обранців - у матеріалі УНН.

ОПЗЖ під новою “вивіскою”

“Опозиційна платформа - за життя” стала новим “брендом”, під яким до Ради 9 скликання пройшли проросійські політики. Вона стала таким собі наступником “Партії регіонів” та “Опозиційного” блоку”, що було відомо широкому загалу.

Партія не приховувала своїх проросійських поглядів, а її лідери навіть їздили до Москви і налагоджували так званий “міжпарламентський діалог” з путінською партією “єдина росія”. Зокрема, обговорювали питання постачання до України російського газу.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну частина нардепів ОПЗЖ фактично перестали виконувати свої повноваження. Так, жодного разу з 24 лютого у сесійній залі не з’явилися Олег Волошин, Наталія Королевська, Тарас Козак, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович. Останнього вже позбавили депутатського мандата та українського громадянства, однак інші - формально залишаються нардепами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна має очиститися від представників Януковича і Медведчука у владі - Іонова

За даними ЗМІ, Королевська та Волошин поїхали з України. Медведчук, який на початку повномасштабної війни перебував під домашнім арештом, був виданий росії в рамках обміну полоненими. Нині його справа про держзраду передана до суду. Однак, до оголошення обвинувального вироку він може залишатися народним депутатом.

Втім, інша частина колишньої ОПЗЖ залишається працювати в Раді. Оскільки фракцію нині забороненої партії розформували, депутати, які раніше до неї входили, об’єдналися у депутатські групи - “Платформа за життя та мир” та “Відновлення України”. Серед них, зокрема, Нестор Шуфрич, який продовжує очолювати парламентський комітет з питань свободи слова. Нещодавно він також став членом Національного Олімпійського комітету, однак через суспільний тиск покинув його за власним бажанням. А от покидати парламент Шуфрич не квапиться.

Не планує складати мандат і Юрій Бойко, який очолив депутатську групу “Платформа за життя та мир”. Водночас саме Бойко свого часу їздив до Москви. І загалом протягом усієї політичної кар’єри представляв проросійські політсили: був міністром в уряді Віктора Януковича та віце-прем’єром за часів прем’єрства Миколи Азарова, перебував у “Партії регіонів”, а після 2014 року - в “Опозиційному блоці”. На останніх парламентських виборах приєднався до Медведчука та ОПЗЖ і був одним з лідерів партії.

Серед інших колишніх членів ОПЗЖ, які і досі працюють в Раді: Василь Німченко, Олександр Колтунович, Володимир Кальцев, Юрій Загородній та інші.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "З люстрацією було щось не так": нардеп пояснив, як проросійські агенти потрапили до Ради

“Перефарбовані” в інші кольори

Є в парламенті й депутати, які намагаються приховати своє минуле у “Партії регіонів” або “Оппоблоці”, пройшовши до Ради під знаменами інших політичних сил або взагалі як безпартійні.

Серед таких - Антон Кіссе, який зараз входить до депутатської групи “За майбутнє”. А от у 2007-2012 роках в Одеській міськраді він представляв фракцію “Партії регіонів”. Також він був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Ще один нардеп, який полюбляє “змінювати кольори”, - Антон Яценко. Нині він позафракційний. Однак за 15 років в Раді встиг побувати під різними знаменами: входив до “Батьківщини”, “Партії регіонів”, депутатських груп “Відродження” та “За майбутнє”. Минулого року він повернувся до політсили Юлії Тимошенко, однак ненадовго. Напередодні повномасштабної війни Яценко покинув фракцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сущенко закликає перевірити нардепа Яценка на колабораціонізм

На думку колег Яценка, він й досі має зв’язки із “Партією регіонів” та ОПЗЖ, а тому діє в їх інтересах, коли мова заходить про законопроєкти щодо позбавлення мандатів депутатів заборонених партій.

Зазначимо, що йому самому закидають колабораціонізм та закликають позбавити мандата.

Ще один “ексрегіонал” в Раді - Максим Єфімов. “Партію регіонів” він представляв у Краматорській міськраді. Покинув партію лише у серпні 2014 року, коли на Донбасі вже кілька місяців тривали бойові дії. У тому ж році на позачергових виборах пройшов до Верховної Ради та приєднався до фракції “Блоку Петра Порошенка”. У парламенті 9 скликання він увійшов до депутатської групи “Довіра”, однак вже під час повномасштабної війни приєднався до групи “Відновлення України”, створеної вихідцями з ОПЗЖ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаПублікації
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96