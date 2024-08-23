Африканские рынки рассматриваются как перспективные для агросектора - Минагрополитики
Киев • УНН
И.о. министра аграрной политики Украины отметил потенциал африканских рынков для украинского агросектора. Обсужден экспорт продукции и возможности технологического партнерства со странами Африки.
И.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил потенциал африканских рынков для украинского агросектора. Речь идет об экспорте продукции и возможности технологического партнерства со странами Африки, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.
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Как сообщается, Высоцкий отметил, что «для украинского агросектора рынки африканских стран имеют значительный потенциал для развития деловых и производственных отношений».
«В частности, в краткосрочной перспективе речь идет об экспорте украинской продукции в страны континента, а в средней и долгосрочной перспективе - возможность развития технологического партнерства», - сообщили в Минагрополитики.
В рамках выполнения договоренностей, достигнутых по результатам африканского турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в августе этого года, как сообщается, участники встречи представителей органов власти и бизнеса «обсудили взаимодействие и поддержку украинских производителей в выходе на африканские рынки, а также расширение торгово-экономического сотрудничества со странами Африки».
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