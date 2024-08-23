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Африканські ринки розглядаються як перспективні для агросектору - Мінагрополітики

Африканські ринки розглядаються як перспективні для агросектору - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 31483 перегляди

В.о. міністра аграрної політики України відзначив потенціал африканських ринків для українського агросектору. Обговорено експорт продукції та можливості технологічного партнерства з країнами Африки.

В.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький відзначив потенціал африканських ринків для українського агросектору. Ідеться про експорт продукції та можливості технологічного партнерства з країнами Африки, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Висоцький зазначив, що "для українського агросектору ринки африканських країн мають значний потенціал для розвитку бізнесових та виробничих відносин".

"Зокрема, в короткостроковій перспективі ідеться про експорт української продукції до країн континенту, а в середній та довгостроковій перспективі – можливість розвитку технологічного партнерства", - повідомили у Мінагрополітики.

У межах виконання домовленостей, досягнутих за результатами африканського турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у серпні цього року, як повідомляється, учасники зустрічі представників органів влади та бізнесу "обговорили взаємодію та підтримку українських виробників у виході на африканські ринки, а також розширення торговельно-економічної співпраці з країнами Африки".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаАгроновини

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