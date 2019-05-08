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Африканские страны потребовали снять запрет на продажу слоновой кости

Африканские страны потребовали снять запрет на продажу слоновой кости

Киев  •  УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Пять южноафриканских стран, где обитает наибольшее число слонов, потребовали снять запрет на торговлю слоновой костью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о Ботсване, Зимбабве, Замбии, Намибии и Анголе. Президенты Ботсваны, Зимбабве, Замбии и Намибии, а также министр окружающей среды Анголы провели совместную встречу, где призвали снять запрет на продажу слоновой кости. Встреча проходила во вторник в городе Касане в Ботсване.

Представители южноафриканских стран заявили о необходимости выработать общую политику в отношении слонов, подчеркивая, что конфликт между слонами и фермерами обостряется. По данным властей Ботсваны — лидера по количеству слонов — число этих животных в стране выросло до 160 тысяч, в то время как в 1991 году их было 55 тысяч.

Кроме того, с появлением запрета возросло браконьерство на слонов, а запасы слоновой кости, в основном от естественной смерти животных, продолжают расти, отметили участники встречи.

Продажа слоновой кости в настоящее время запрещена в рамках Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Bloomberg приводит данные Международного союза охраны природы, согласно которым с 2006 по 2016 годы Африка потеряла 111 тыс. слонов в результате роста браконьерства на востоке континента, что привело к крупнейшему сокращению популяции слонов за последние 25 лет. Большая часть слоновой кости продается нелегально в страны Восточной Азии.

Напомним, в Национальном парке Крюгера в Южной Африке слон затоптал браконьера, после чего его тело съели львы.

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