Африканські країни зажадали зняти заборону на продаж слонової кістки

Йдеться про Ботсвану, Зімбабве, Замбію, Намібію та Анголу. Президенти Ботсвани, Зімбабве, Замбії і Намібії, а також міністр навколишнього середовища Анголи провели спільну зустріч, де закликали зняти заборону на продаж слонової кістки. Зустріч проходила у вівторок в місті Касане в Ботсвані.

Представники південноафриканських країн заявили про необхідність виробити спільну політику щодо слонів, підкреслюючи, що конфлікт між слонами і фермерами загострюється. За даними влади Ботсвани - лідера за кількістю слонів - число цих тварин в країні виросло до 160 тисяч, в той час як в 1991 році їх було 55 тисяч.

Крім того, з появою заборони зросло браконьєрство на слонів, а запаси слонової кістки, в основному від природної смерті тварин, продовжують рости, відзначили учасники зустрічі.

Продаж слонової кістки в даний час заборонена в рамках Конвенції про міжнародну торгівлю видами фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕС).

Bloomberg наводить дані Міжнародного союзу охорони природи, згідно з якими з 2006 по 2016 роки Африка втратила 111 тисяч слонів в результаті зростання браконьєрства на сході континенту, що призвело до найбільшого скорочення популяції слонів за останні 25 років. Велика частина слонової кістки продається нелегально в країни Східної Азії.

Нагадаємо, у Національному парку Крюгера в Південній Африці слон затоптав браконьєра, після чого його тіло з'їли леви.