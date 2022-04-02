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"Афганизации" конфликта не будет, но без тяжелого оружия не обойтись - Подоляк

Киев • УНН

 • 168130 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Россия попытается засесть на юге и востоке Украины. Если же мы хотим выгнать оккупантов, то без тяжелого вооружения не обойтись. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

"Афганизации" конфликта не будет, но без тяжелого оружия не обойтись - Подоляк

Цитата

"Афганизации" и длительного, изнурительного для конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и Востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести русских подальше", - написал Подоляк в Тwitter.

Контекст

24 февраля россия напала на Украину, сначала нанеся ряд ракетных и авиаударов. Также началось наземное вторжение, в частности с территории Беларуси, а также на юге Украины. Власти рф назвали это спецоперацией по "демилитаризации и денацификации Украины". Сейчас часть российских группировок, которая находилась в Киевской области и на черниговском направлении отступает. Бои продолжаются.

 

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