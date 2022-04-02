"Афганизации" конфликта не будет, но без тяжелого оружия не обойтись - Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Россия попытается засесть на юге и востоке Украины. Если же мы хотим выгнать оккупантов, то без тяжелого вооружения не обойтись. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.
Цитата
"Афганизации" и длительного, изнурительного для конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и Востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести русских подальше", - написал Подоляк в Тwitter.
Контекст
24 февраля россия напала на Украину, сначала нанеся ряд ракетных и авиаударов. Также началось наземное вторжение, в частности с территории Беларуси, а также на юге Украины. Власти рф назвали это спецоперацией по "демилитаризации и денацификации Украины". Сейчас часть российских группировок, которая находилась в Киевской области и на черниговском направлении отступает. Бои продолжаются.