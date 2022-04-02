"Афганизации" конфликта не будет, но без тяжелого оружия не обойтись - Подоляк

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"Афганизации" и длительного, изнурительного для конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и Востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести русских подальше", - написал Подоляк в Тwitter.

Контекст

24 февраля россия напала на Украину, сначала нанеся ряд ракетных и авиаударов. Также началось наземное вторжение, в частности с территории Беларуси, а также на юге Украины. Власти рф назвали это спецоперацией по "демилитаризации и денацификации Украины". Сейчас часть российских группировок, которая находилась в Киевской области и на черниговском направлении отступает. Бои продолжаются.