"Афганізації" конфлікту не буде, та без важкої зброї не обійтися - Подоляк

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«Афганізації» й тривалого, виснажливого для конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі», - написав Подоляк у Тwitter.

Контекст

24 лютого Росія напала на Україну, спочатку завдавши низку ракетних та авіаударів. Також почалося наземне вторгнення, зокрема з території Білорусі, а також на півдні України. Влада рф назвала це спецоперацією з «демілітаризації та денацифікації України». Наразі частина російських угруповань, яка перебувала у Київській області та на чернігівському напрямку відступає. Бої тривають.

«Афганізації» й тривалого, виснажливого для