Афганистан: не менее 5 человек погибли, еще 42 ранены в результате нападения боевиков "ИГ" на тюрьму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По меньшей мере 5 человек погибли, еще 42 получили ранения в результате нападения боевиков экстремистской группировки “Исламское государство” на тюрьму в провинции Нангархар. Об этом пишет “Радио Свобода” со ссылкой на местных медиков, передает УНН.
Вечером 2 августа возле тюрьмы в Джалалабаде взорвался автомобиль. После этого несколько часов происходила вооруженная схватка боевиков и сил безопасности.
Представитель губернатора провинции Атауллах Хогьяни сообщил, что силовики убили не менее трех боевиков и пытаются зачистить от них район.
Агентство Amaq news сообщило, что группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение. “Талибан” отрицает свою причастность.
По данным местных властей, после нападения из тюрьмы сбежали от 50 до 100 заключенных. Многие из них удалось задержать.
В тюрьме находилось около 1700 заключенных, в том числе боевиков “Талибана” и “Исламского государства”.
Нападение произошло в день, когда афганские силовики ликвидировали одного из главарей разведки экстремистской группировки “Исламское государство” Абдулла Оракзай.
Кроме того, это был третий и последний день перемирия между “Талибаном” и афганскими властями по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.