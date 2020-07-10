Афера с жильем для Нацгвардии: суд продлил арест Микитасю
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, до 7 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок содержания под стражей до 7 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Также в САП напоминают, что сейчас досудебное расследование по указанному делу завершено. Подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами досудебного расследования.
"На сегодняшний день обвиняемый ознакомился с 80 томами с более чем 200. По окончании этого процессуального действия обвинительный акт планируется направить в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, в изменении меры пресечения с содержания под стражей с альтернативой внесения залога на домашний арест.
Как сообщал УНН, в конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.
Микитась внес 80 млн грн, но 30 млн грн взыскали в доход государства. Таким образом, на счету суда осталось 50 млн грн, а после назначения меры пресечения - нужно было заплатить еще 50 млн грн залога. Адвокат Микитася заявлял, что он не планирует вносить оставшуюся сумму залога в размере 50 млн грн, ведь не имеет на это возможности.
Впоследствии ВАКС удовлетворил обращение о возврате Микитасю 50 млн грн залога.
Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.