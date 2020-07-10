Афера з житлом для Нацгвардії: суд продовжив арешт Микитасю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії, до 7 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк тримання під вартою до 7 вересня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Також у САП нагадують, що наразі досудове розслідування у вказаній справі завершено. Підозрювані та їх адвокати ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування.
“На сьогодні обвинувачений ознайомився з 80 томами з більш ніж 200.По закінченню цієї процесуальної дії обвинувальний акт планується скерувати до суду для розгляду по суті”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії, у зміні запобіжного заходу з тримання під вартою з альтернативою внесення застави на домашній арешт.
Як повідомляв УНН, наприкінці травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.
Микитась вніс 80 млн грн, але 30 млн грн стягнули у дохід держави. Таким чином, на рахунку суду залишилося 50 млн грн, а після призначення запобіжного заходу — потрібно було сплатити ще 50 млн грн застави. Адвокат Микитаса заявляв, що той не планує вносити решту суми застави у розмірі 50 млн грн, адже не має на це можливості.
Згодом ВАКС задовольнив звернення щодо повернення Микитасю 50 млн грн застави.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.