ВАКС залишив Микитася під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії, у зміні запобіжного заходу з тримання під вартою з альтернативою внесення застави на домашній арешт, передає кореспондент УНН.
"Відмовити в задоволенні клопотання адвоката… про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою… на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце арешту", - сказав суддя.
Як повідомляв УНН, наприкінці травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила під варту експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.
Микитась вніс 80 млн грн, але 30 млн грн стягнули у дохід держави. Таким чином, на рахунку суду залишилося 50 млн грн, а після призначення запобіжного заходу - потрібно було сплатити ще 50 млн грн застави. Адвокат Микитаса заявляв, що той не планує вносити решту суми застави у розмірі 50 млн грн, адже не має на це можливості.
Згодом ВАКС задовольнив звернення щодо повернення Микитасю 50 млн грн застави.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.) КК України.