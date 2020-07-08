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ВАКС оставил Микитася под стражей

ВАКС оставил Микитася под стражей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, в изменении меры пресечения с содержания под стражей с альтернативой внесения залога на домашний арест, передает корреспондент УНН.

"Отказать в удовлетворении ходатайства адвоката... об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей... на меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место ареста", - сказал судья.

Как сообщал УНН, в конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.

Микитась внес 80 млн грн, но 30 млн грн взыскали в доход государства. Таким образом, на счету суда осталось 50 млн грн, а после назначения меры пресечения - нужно было заплатить еще 50 млн грн залога. Адвокат Микитась заявлял, что тот не планирует вносить оставшуюся сумму залога в размере 50 млн грн, ведь не имеет на это возможности.

Впоследствии ВАКС удовлетворил ходатайство по поводу возвращения Микитасю 50 млн грн залога.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуда" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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