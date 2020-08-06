АЭС выработали больше всего электроэнергии за сутки

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 68789 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95549 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122683 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105008 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124809 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100524 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101438 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103727 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101857 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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АЭС выработали больше всего электроэнергии за сутки

АЭС выработали больше всего электроэнергии за сутки

Киев  •  УНН

 • 13859 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. За прошлые сутки атомные электростанции выработали 46,40% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает диспетчер "Укрэнерго", передает УНН.

ТЭЦ произвели 7,80%, ВИЭ ("зеленая") - 1,06%, ТЭС - 25,61%, ГЭС и ГАЭС - 18,08%.

В общем все производители электроэнергии, магистральные сети "Укрэнерго" и распределительные облэнерго составляют объединенную энергетическую систему (ОЭС).

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"Режим работы ОЭС определяется, исходя из баланса производства и потребления мощности, ремонтов электросетей и генерирующего оборудования, а также возможности ликвидации аварийных ситуаций, в случае отключения генерирующего оборудования на электростанциях и магистральных линий электропередачи. Для предотвращения нарушений режима работы ОЭС Украины или ее отдельных частей вследствие определенных факторов, компания принимает необходимые меры для ограничения потребления электрической энергии и мощности, а также применяет специальные графики и противоаварийные системы снижения электропотребления", - отмечают в "Укрэнерго".

Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец сообщила о решении увеличить мощности АЭС.

Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 в работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблоки РАЭС №2 и ЗАЭС №6. Подтверждена также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП "НАЭК "Энергоатом" объемах, добавляют в Минэнерго.

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