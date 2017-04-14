АЭС Украины за сутки произвели 266,17 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки 13 апреля выработали 266,17 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
14 апреля на атомных станциях Украины в работе находятся 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 58-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 11 -ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 13-ы сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 660 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 1 960 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 14 апреля 2017 года составляет 300 МВт. С балансовыми ограничениями работал энергоблок ЗАЭС-2 - 76%.
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 6,93 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН 13 апреля, атомные электростанции в Украине за сутки произвели 263,23 млн кВт-ч электроэнергии.
Также Верховная Рада упростила получение пенсий женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС.