АЕС України за добу виробили 266,17 млн кВт-г електроенергії

14 квітня на атомних станціях України в роботі знаходяться 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 58-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 11-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 13-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 660 МВт, РАЕС – 2 400 МВт, ЮУАЕС – 1 960 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.

Минулої доби, 12 квітня, станціями вироблено 266,17 млн кВт-г електроенергії.

Балансове обмеження станом на 6:00 14 квітня 2017 року становить 300 МВт. З балансовими обмеженнями працював енергоблок ЗАЕС-2 ‒ 76%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 6,93 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН 13 квітня, атомні електростанції в Україні за добу виробили 263,23 млн кВт-г електроенергії.

Також Верховна Рада спростила отримання пенсій дружинам і чоловікам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.