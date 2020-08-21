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Аэропорт "Житомир" используют только как базу технического обслуживания самолетов

Киев  •  УНН

 • 27903 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Слишком короткая взлетно-посадочная полоса в аэропорту “Житомир” пока не позволяет аэродрому принимать современные воздушные суда. Поэтому его реконструкция крайне необходима и ожидаемой для всего региона. Об этом сообщил заместитель Министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министра инфраструктуры Украины.

“Министерство инфраструктуры продолжает работу по развитию региональных аэропортов и авиации. Сегодня аэропорт „Житомир“ соответствует всем необходимым требованиям, но через слишком короткую взлетно-посадочную полосу не может принимать современные воздушные суда. Сейчас аэропорт используется только как база технического обслуживания флота авиакомпании YanAir. И эту ситуацию нужно менять, ведь на полноценный аэропорт ожидают жители всего региона”, — отметил Ющенко.

Сообщается, что для принятия современных воздушных судов существующую взлетно-посадочную полосу необходимо расширить до 45 метров и продлить до 2500 метров. Кроме этого, должна быть устроена инструментальная система посадки ILS.

“Участие в выездном совещании также приняли первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Владимир Федоренко, заместитель городского головы Житомира Светлана Ольшанская, представители Мининфраструктуры и руководства аэропорта”, — отмечается в сообщении.

Также был поднят вопрос создания в аэропорту Житомира отдельной школы по подготовке пилотов на имитаторе полетов.

Напомним, правительство включило проект строительства аэропорта в Мукачево в Государственную целевую программу.

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