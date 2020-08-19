Уряд включив проект будівництва аеропорту в Мукачеві до Державної цільової програми

“Ми продовжуємо підготовку до будівництва нового аеропорту в Мукачеві, який, без перебільшень, є вкрай важливим та очікуваним проектом для всієї інфраструктури Закарпаття. Сьогоднішнім рішенням уряд підтримав включення цього проекту до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року”, - повідомив міністр.

За даними Міністерства, відповідно до оновленої програми, прогнозні обсяги фінансування заходів з проектування аеродрому в аеропорту Мукачева складатимуть близько 30 млн грн та будуть реалізовані за кошти, залучені під державні гарантії в рамках підготовки до Євро-2012. Заходи з проектування термінального комплексу аеропорту складатимуть близько 25 млн грн та будуть впроваджені за кошти інвестора.

"Крім цього, відповідно до рішення Уряду, передбачається збільшити обсяги фінансування на 117,51 млн грн на завершення реконструкції аеропорту в Одесі. Це дозволить закінчити будівельні роботи та ввести оновлений об’єкт в експлуатацію", - інформує пресслужба.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив проект акту про затвердження фінансового плану ДП МА “Бориспіль” на 2020 рік.