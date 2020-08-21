Аеропорт “Житомир” використовують лише як базу технічного обслуговування літаків

“Міністерство інфраструктури продовжує роботу з розвитку регіональних аеропортів та авіації. Сьогодні аеропорт „Житомир“ відповідає всім необхідним вимогам, але через закоротку злітно-посадкову смугу не може приймати сучасні повітряні судна. Наразі летовище використовується лише як база технічного обслуговування флоту авіакомпанії YanAir. І цю ситуацію потрібно змінювати, адже на повноцінний аеропорт очікують жителі всього регіону”, — відмітив Ющенко.

Повідомляється, що для прийняття сучасних повітряних суден існуючу злітно-посадкову смугу необхідно розширити до 45 метрів та подовжити до 2500 метрів. Крім цього, має бути влаштована інструментальна система посадки ILS.

“Участь у виїзній нараді також взяли перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Володимир Федоренко, заступник міського голови Житомира Світлана Ольшанська, представники Мінінфраструктури та керівництва аеропорту”, — зазначається в повідомленні.

Також було піднято питання створення в аеропорту Житомира окремої школи з підготовки пілотів на імітаторі польотів.

Нагадаємо, уряд включив проект будівництва аеропорту в Мукачеві до Державної цільової програми.