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Аеропорт “Житомир” використовують лише як базу технічного обслуговування літаків

Аеропорт “Житомир” використовують лише як базу технічного обслуговування літаків

Київ • УНН

 • 27906 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Закоротка злітно-посадкова смуга в аеропорту “Житомир” наразі не дозволяє летовищу приймати сучасні повітряні судна. Тому його реконструкція є вкрай необхідною та очікуваною для всього регіону. Про це повідомив заступник Міністра інфраструктури України Олег Ющенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністра інфраструктури України.

“Міністерство інфраструктури продовжує роботу з розвитку регіональних аеропортів та авіації. Сьогодні аеропорт „Житомир“ відповідає всім необхідним вимогам, але через закоротку злітно-посадкову смугу не може приймати сучасні повітряні судна. Наразі летовище використовується лише як база технічного обслуговування флоту авіакомпанії YanAir. І цю ситуацію потрібно змінювати, адже на повноцінний аеропорт очікують жителі всього регіону”, — відмітив Ющенко.

Повідомляється, що для прийняття сучасних повітряних суден існуючу злітно-посадкову смугу необхідно розширити до 45 метрів та подовжити до 2500 метрів. Крім цього, має бути влаштована інструментальна система посадки ILS.

“Участь у виїзній нараді також взяли перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Володимир Федоренко, заступник міського голови Житомира Світлана Ольшанська, представники Мінінфраструктури та керівництва аеропорту”, — зазначається в повідомленні.

Також було піднято питання створення в аеропорту Житомира окремої школи з підготовки пілотів на імітаторі польотів.

Нагадаємо, уряд включив проект будівництва аеропорту в Мукачеві до Державної цільової програми.

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