Аэропорт Женевы возобновил работу несмотря на непогоду
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Аэропорт Женевы в Швейцарии снова заработал в пятницу, 2 марта, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта, передает УНН.
"По состоянию на 11:30 (12:30 по Киеву - ред.), несмотря на неблагоприятные погодные условия, аэропорт Женевы пока открыт", - говорится в сообщении.
Руководство аэропорта рекомендует пассажирам, которые планируют попасть на рейс в пятницу, появиться в аэропорту за два часа до запланированного времени вылета.
"Из-за проблем с пробками лучше приехать в аэропорт общественным транспортом", - отметили в сообщении.
Напомним, аэропорт Женевы в четверг, 1 марта, отменил все рейсы на неопределенный срок из-за сильных снегопадов и низких температур.