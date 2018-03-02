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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62597 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Аэропорт Женевы возобновил работу несмотря на непогоду

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Аэропорт Женевы в Швейцарии снова заработал в пятницу, 2 марта, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта, передает УНН.

"По состоянию на 11:30 (12:30 по Киеву - ред.), несмотря на неблагоприятные погодные условия, аэропорт Женевы пока открыт", - говорится в сообщении.

Руководство аэропорта рекомендует пассажирам, которые планируют попасть на рейс в пятницу, появиться в аэропорту за два часа до запланированного времени вылета.

"Из-за проблем с пробками лучше приехать в аэропорт общественным транспортом", - отметили в сообщении.

Напомним, аэропорт Женевы в четверг, 1 марта, отменил все рейсы на неопределенный срок из-за сильных снегопадов и низких температур.

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