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Аеропорт Женеви відновив роботу попри негоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Аеропорт Женеви у Швейцарії знову запрацював у п’ятницю, 2 березня, попри несприятливі погодні умови. Про це йдеться у повідомленні на сайті аеропорту, передає УНН.

"Станом на 11:30 (12:30 за Києвом - ред.), незважаючи на несприятливі погодні умови, аеропорт Женеви наразі відкритий", - йдеться в повідомленні.

Керівництво аеропорту рекомендує пасажирам, які планують потрапити на рейс у п’ятницю, з’явитись в аеропорту за дві години до запланованого часу відльоту.

"Через проблеми з заторами краще приїхати до аеропорту громадським транспортом", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, аеропорт Женеви у четвер, 1 березня, скасував всі рейси на невизначений термін через сильні снігопади і низькі температури.

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