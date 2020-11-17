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Аэропорт Ярославского в период пандемии сумел сохранить более половины обычного пассажиропотока

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. По итогам октября услугами Международного аэропорта «Харьков», входящему в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, воспользовались свыше 74,3 тысяч путешественников. Интенсивное обслуживание полетов на популярные зарубежные курорты позволило харьковскому аэропорту сохранить 53% пассажиропотока октября прошлого года. Это довольно высокий показатель на фоне статистики других авиагаваней Украины и Европы.

Наибольший пассажирский трафик наблюдался на международных маршрутах: 69 тысяч путешественников в октябре летали за границу, 6,3 тысячи — по Украине. Как уточнили в пресс-службе компании-оператора харьковского аэропорта “New Systems AM”, входящей в DCH Ярославского, из Харькова в октябре было выполнено 403 вылета — это лишь на 26% меньше прошлогоднего показателя. В то же время украинцы стали активнее пользоваться авиаперелетами для путешествий по стране — число внутренних рейсов выросло на 23% в сравнении с показателями октября 2019.

Самыми популярными международными направлениями из Харькова стали Анталия, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх, Киев и Даламан, уточнили в пресс-службе аэропорта. В период карантина Турция и Египет стали для украинцев альтернативой туристическим поездкам в Европу, во многих странах которой действуют жёсткие ограничения на въезд.
На протяжении же всего года аэропорту Ярославского в Харькове также удалось сохранить более половины привычного допандемического объема пассажиропотока: “За 10 месяцев 2020 года пассажиропоток также составил 53% от прошлогоднего показателя. Авиаперелётами воспользовались 588,5 тысячи человек, в то время как за такой же период 2019 года этот показатель был выше миллиона”, — уточнили в пресс-службе.

В аэропорту Харькова также сообщили, что путешественники могут планировать полеты на период новогодних праздников. В это время будут доступны ежедневные рейсы из Харькова в Шарм-Эль-Шейх от авиакомпаний Azur Air Ukraine, SkyUp Airlines и МАУ, ежедневные рейсы в Стамбул от Turkish Airlines и Pegasus Airlines, а также вылеты по вторникам от МАУ в турецкий город Кайсери — рядом с ним расположен популярный горнолыжный курорт “Эрджиес”. Билеты уже доступны для бронирования по телефону 0 800 303 803, на сайте аэропорта и в билетных агентствах.

Международный аэропорт “Харьков” (http://hrk.aero/) — один из ключевых инфраструктурных объектов “первой столицы” Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных рейсов позволило харьковскому аэропорту по итогам 2019 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта “Харьков” воспользовались 1,34 миллиона путешественников. По показателям пассажиропотока харьковский аэропорт входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт “Харьков” первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешгному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр — здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта “Днепр”.

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