Аеропорт Ярославського в період пандемії зумів зберегти більше половини звичайного пасажиропотоку

Найбільший пасажирський трафік спостерігався на міжнародних маршрутах: 69 тисяч мандрівників в жовтні літали за кордон, 6,3 тисячі - по Україні. Як уточнили в прес-службі компанії-оператора харківського аеропорту "New Systems AM", що входить в DCH Ярославського, з Харкова в жовтні було виконано 403 вильоту - це лише на 26% менше торішнього показника. У той же час українці стали активніше користуватися авіаперельотами для подорожей по країні - число внутрішніх рейсів зросла на 23% в порівнянні з показниками жовтня 2019.

Найпопулярнішими міжнародними напрямками з Харкова стали Анталія, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх, Київ і Даламан, уточнили в прес-службі аеропорту. У період карантину Туреччина і Єгипет стали для українців альтернативою туристичним поїздкам в Європу, в багатьох країнах якої діють жорсткі обмеження на в'їзд.

Протягом же всього року аеропорту Ярославського в Харкові також вдалося зберегти більше половини звичного допандеміческого обсягу пасажиропотоку: "За 10 місяців 2020 року пасажиропотік також склав 53% від минулорічного показника. Авіаперельоти скористалися 588,5 тисячі осіб, в той час як за аналогічний період 2019 року цей показник був вище мільйона ", - уточнили в прес-службі.

В аеропорту Харкова також повідомили, що мандрівники можуть планувати польоти на період новорічних свят. У цей час будуть доступні щоденні рейси з Харкова в Шарм-Ель-Шейх від авіакомпаній Azur Air Ukraine, SkyUp Airlines і МАУ, щоденні рейси в Стамбул від Turkish Airlines і Pegasus Airlines, а також вильоти по вівторках від МАУ в турецьке місто Кайсері - поруч з ним розташований популярний гірськолижний курорт "Ерджієс". Квитки вже доступні для бронювання за телефоном 0 800 303 803, на сайті аеропорту і в квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" (http://hrk.aero/) - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних рейсів дозволило харківському аеропорту за підсумками 2019 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 1,34 мільйона мандрівників. За показниками пасажиропотоку харківський аеропорт входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Успішний харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та успешгному його розвитку приватним інвестором буде повторений в місті Дніпро - тут група DCH Олександра Ярославського початку роботи в рамках інвестиційного проекту по створенню нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро".