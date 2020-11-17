Аеропорт Ярославського в період пандемії зумів зберегти більше половини звичайного пасажиропотоку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За підсумками жовтня послугами Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, скористалися понад 74,3 тисяч мандрівників. Інтенсивне обслуговування польотів на популярні закордонні курорти дозволило харківському аеропорту зберегти 53% пасажиропотоку жовтня минулого року. Це досить високий показник на тлі статистики інших авіагавань України і Європи.
Найбільший пасажирський трафік спостерігався на міжнародних маршрутах: 69 тисяч мандрівників в жовтні літали за кордон, 6,3 тисячі - по Україні. Як уточнили в прес-службі компанії-оператора харківського аеропорту "New Systems AM", що входить в DCH Ярославського, з Харкова в жовтні було виконано 403 вильоту - це лише на 26% менше торішнього показника. У той же час українці стали активніше користуватися авіаперельотами для подорожей по країні - число внутрішніх рейсів зросла на 23% в порівнянні з показниками жовтня 2019.
Найпопулярнішими міжнародними напрямками з Харкова стали Анталія, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх, Київ і Даламан, уточнили в прес-службі аеропорту. У період карантину Туреччина і Єгипет стали для українців альтернативою туристичним поїздкам в Європу, в багатьох країнах якої діють жорсткі обмеження на в'їзд.
Протягом же всього року аеропорту Ярославського в Харкові також вдалося зберегти більше половини звичного допандеміческого обсягу пасажиропотоку: "За 10 місяців 2020 року пасажиропотік також склав 53% від минулорічного показника. Авіаперельоти скористалися 588,5 тисячі осіб, в той час як за аналогічний період 2019 року цей показник був вище мільйона ", - уточнили в прес-службі.
В аеропорту Харкова також повідомили, що мандрівники можуть планувати польоти на період новорічних свят. У цей час будуть доступні щоденні рейси з Харкова в Шарм-Ель-Шейх від авіакомпаній Azur Air Ukraine, SkyUp Airlines і МАУ, щоденні рейси в Стамбул від Turkish Airlines і Pegasus Airlines, а також вильоти по вівторках від МАУ в турецьке місто Кайсері - поруч з ним розташований популярний гірськолижний курорт "Ерджієс". Квитки вже доступні для бронювання за телефоном 0 800 303 803, на сайті аеропорту і в квиткових агентствах.
Міжнародний аеропорт "Харків" (http://hrk.aero/) - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.
Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних рейсів дозволило харківському аеропорту за підсумками 2019 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 1,34 мільйона мандрівників. За показниками пасажиропотоку харківський аеропорт входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.
Успішний харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та успешгному його розвитку приватним інвестором буде повторений в місті Дніпро - тут група DCH Олександра Ярославського початку роботи в рамках інвестиційного проекту по створенню нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро".