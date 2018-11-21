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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 90822 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104723 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139960 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137475 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132822 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126656 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165287 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Аэропорт Ярославского анонсировал рейсы в Краков

Аэропорт Ярославского анонсировал рейсы в Краков

Киев  •  УНН

 • 9243 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Международный аэропорт “Харьков”, входящий в группу DCH украинского бизнесмена Ярославского, анонсировал новые рейсы в польском направлении — на Краков, передает УНН.

“В следующем году аэропорт „Харьков“ совместно с авиакомпанией Wizz Air продолжит радовать своих пассажиров новыми рейсами. Уже в сентябре 2019 года откроется прямое авиасообщение между Харьковом и Краковом. Этот прекраснейший европейский город — одно из самых долгожданных направлений для харьковчан и гостей города. И мы рады, что следующей осенью для них откроется возможность путешествовать в средневековую столицу Польши по самым доступным ценам”, — прокомментировал Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора международного аэропорта “Харьков” “Нью Системс АМ”, входящей в группу DCH Александра Ярославского.

Первые перелеты состоятся 19 сентября будущего года и будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время вылета из Харькова в 14:05, длительность полета — 2 часа 10 минут. Билеты уже сейчас можно найти в продаже в кассах аэропорта, на сайте Wizz Air и в билетных агентствах. Их стоимость составляет от 459 гривен в одну сторону.

Краков станет уже пятым польским городом, который соединят прямые перелеты из Харькова. До этого были открыты регулярные рейсы в Варшаву, Гданьск, Вроцлав и Катовице. Wizz Air в текущем году открыла сразу несколько направлений из Харькова, среди которых немецкий Дортмунд и британская столица Лондон. С 25 ноября начнется регулярное сообщение Харьков-Вена.

Международный аэропорт “Харьков” — один из ключевых инфраструктурных объектов Харькова. Инвестиции в его реконструкцию были предоставлены группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов “первой столицы” к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp, МАУ и многие другие.

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