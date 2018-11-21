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Аеропорт Ярославського анонсував рейси до Кракова

Аеропорт Ярославського анонсував рейси до Кракова

Київ • УНН

 • 9245 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Ярославського, анонсував нові рейси в польському напрямку - на Краків, передає УНН.

"У наступному році аеропорт "Харків" спільно з авіакомпанією Wizz Air продовжить радувати своїх пасажирів новими рейсами. Вже у вересні 2019 року відкриється пряме авіасполучення між Харковом і Краковом. Це прекрасне європейське місто - одне з найбільш очікуваних напрямків для харків'ян і гостей міста. І ми раді, що наступної осені для них відкриється можливість подорожувати в середньовічну столицю Польщі за найдоступнішими цінами", - прокоментував Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Перші перельоти відбудуться 19 вересня наступного року і будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях. Час вильоту з Харкова о 14:05, тривалість польоту - 2 години 10 хвилин. Квитки вже зараз можна знайти в продажу в касах аеропорту, на сайті Wizz Air і в квиткових агентствах. Їх вартість становить від 459 гривень в одну сторону.

Краків стане вже п'ятим польським містом, який з'єднають прямі перельоти з Харкова. До цього були відкриті регулярні рейси до Варшави, Гданська, Вроцлава і Катовіце. Wizz Air в поточному році відкрила відразу кілька напрямків з Харкова, серед яких німецький Дортмунд і британська столиця Лондон. З 25 листопада розпочнеться регулярне сполучення Харків-Відень.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів Харкова. Інвестиції в його реконструкцію було надано групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала відповідну суму в реконструкцію аеродрому, що їй належить.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp, МАУ і багато інших.

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