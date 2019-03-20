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Аэропорт Стамбула поддержал флешмоб и изменил написание Киева

Киев • УНН

 • 10115 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Турецкий аэропорт имени Ататюрка изменил транслитерацию написания Киева в пассажирских анонсах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

Аэропорт Стамбула поддержал флешмоб и изменил написание Киева

"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Благодарны TAVairports за мгновенную реакцию на обращение @CGUinIstanbul", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, Публичная дипломатия Украины от МИД объявила флешмоб, призывая международные аэропорты, журналистские издания использовать транслитерацию названия украинской столицы на латинскую графику по украинскому языку, в то время как распространенным вариантом является название города, переведенное с русского языка.

Как сообщал УНН, первый аэропорт на Ближнем Востоке изменил написание Киева.

С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev , #KharkivNotKharkov , #LvivNotLvov , #OdesaNotOdessa . Благодарны @TAVairports за мгновенную реакцию на обращение @CGUinIstanbul Работаем дальше. pic.twitter.com/Uk9AAvHToD

- Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) 20 марта 2019

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