Аэропорт Стамбула поддержал флешмоб и изменил написание Киева

"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Благодарны TAVairports за мгновенную реакцию на обращение @CGUinIstanbul", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, Публичная дипломатия Украины от МИД объявила флешмоб, призывая международные аэропорты, журналистские издания использовать транслитерацию названия украинской столицы на латинскую графику по украинскому языку, в то время как распространенным вариантом является название города, переведенное с русского языка.

Как сообщал УНН, первый аэропорт на Ближнем Востоке изменил написание Киева.

С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev , #KharkivNotKharkov , #LvivNotLvov , #OdesaNotOdessa . Благодарны @TAVairports за мгновенную реакцию на обращение @CGUinIstanbul Работаем дальше. pic.twitter.com/Uk9AAvHToD