Аеропорт Стамбула підтримав флешмоб та змінив написання Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Турецький аеропорт імені Ататюрка змінив транслітерацію написання Києва в пасажирських анонсах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Twitter.
“Від сьогодні з аеропорту Ататюрка літаки летять до #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Вдячні TAVairports за миттєву реакцію на звернення @CGUinIstanbul”, - йдеться у повідомленні МЗС.
Нагадаємо, Публічна дипломатія України від МЗС оголосила флешмоб, закликаючи міжнародні аеропорти, журналістські видання використовувати транслітерацію назви української столиці на латинську графіку з української мови, в той час як поширеним варіантом є назва міста, перекладена з російської мови.
Як повідомляв УНН, перший аеропорт на Близькому Сході змінив написання Києва.
Від сьогодні з аеропорту Ататюрка літаки летять до #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Вдячні @TAVairports за миттєву реакцію на звернення @CGUinIstanbul Працюємо далі. pic.twitter.com/Uk9AAvHToD— Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) 20 березня 2019 р.