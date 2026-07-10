Аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименовали в честь Трампа

Палм-Бич в американском штате Флорида официально переименовал свой аэропорт в честь президента США Дональда Трампа в четверг, став последним в череде учреждений, зданий, правительственных программ, военных кораблей и финансовых организаций, которым присвоили имя республиканца, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Переименование Международного аэропорта Палм-Бич в Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа (President Donald J. Trump International Airport) стало громким намеком на поддержку лидера республиканцев в штате Флорида, где расположен его роскошный курорт Мар-а-Лаго.

"Я не думаю, что есть кто-то более синонимичный Палм-Бич, чем Дональд Трамп, возможно, во всей Флориде", – сказал сын Трампа Эрик Трамп в интервью Fox News.

С момента, как он вступил в должность на второй срок в Белом доме в прошлом году, имя Трампа было отражено на запланированном классе военных кораблей ВМС США, визовой программе для состоятельных иностранцев, правительственном сайте рецептурных препаратов и федеральных сберегательных счетах для детей.

Он также стремился к амбициозному преобразованию Вашингтона. Хотя имя Трампа было добавлено к зданию Института мира США, суды отклонили попытку прикрепить его к Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Суд в США запретил переименовывать Центр Кеннеди в честь Трампа

Губернатор Флориды от Республиканской партии Рон ДеСантис в марте подписал закон о переименовании аэропорта юго-восточного города Флориды в честь Трампа.

Трехбуквенный идентификатор Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration) аэропорта в четверг был изменен с PBI на DJT. Но пассажирам нужно будет использовать PBI для бронирования рейсов до 18 августа, сообщил аэропорт на своем сайте, после чего это будет отражено на багажных бирках, билетах и системах бронирования авиабилетов.

Аэропорт сообщил, что смена названия обошлась в 5,5 миллиона долларов.

Эрик Трамп и его семья были на борту первого рейса, который приземлился в недавно названном аэропорту в предрассветные часы на частном самолете.

"Я ни за что не позволил бы UPS быть первым самолетом, который приземлится", – сказал Эрик Трамп в интервью Fox & Friends.

JetBlue Airways является крупнейшим перевозчиком в Палм-Бич и вместе с Delta Air Lines и American Airlines выполняет около двух третей рейсов.

Другие аэропорты США были названы в честь политиков, в частности аэропорт Литл-Рока в Арканзасе, названный в честь бывшего президента Билла Клинтона и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон, но он сохранил код аэропорта LIT. Другие аэропорты, в частности в Лас-Вегасе и Сан-Хосе в Калифорнии, были переименованы в честь бывших законодателей.