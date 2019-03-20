Аэропорт в Бухаресте поддержал флешмоб и изменил написание Киева

"Сегодня международный аэропорт г. Бухарест имени Генри Коанда перешел на корректное написание названия украинской столицы #Kyiv",- написал на своей странице в Facebook Александр Баньков.

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Дипломат также поблагодарил за поддержку в продвижении указанной транслитерации названия киевской столицы.

Напомним, Публичная дипломатия Украины от МИД объявила флешмоб, призывая международные аэропорты, журналистские издания использовать транслитерацию названия украинской столицы на латинскую графику с украинского языка, в то время как распространенным вариантом является название города, переведенное с русского языка.