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Аеропорт у Бухаресті підтримав флешмоб і змінив написання Києва

Київ • УНН

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БУХАРЕСТ-КИЇВ. 20 березня. УНН. Румунський аеропорт в Бухаресті (Отопень) імені Генрі Коанда змінив транслітерацію написання Києва в пасажирських анонсах. Про це повідомив Надзвичайний і повноважний посол України в Румунії Олександр Баньков, передає УНН.

Аеропорт у Бухаресті підтримав флешмоб і змінив написання Києва

"Сьогодні міжнародний аеропорт м. Бухарест імені Генрі Коанда перейшов на коректне написання назви української столиці #Kyiv", - написав на своїй сторінці в Facebook Олександр Баньков.

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Дипломат також подякував за підтримку в просуванні зазначеної транслітерації назви київської столиці.

Нагадаємо, Публічна дипломатія України від МЗС оголосила флешмоб, закликаючи міжнародні аеропорти, журналістські видання використовувати транслітерацію назви української столиці на латинську графіку з української мови, в той час як поширеним варіантом є назва міста, перекладена з російської мови.

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