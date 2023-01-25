Аэропорт Берлина остановился из-за забастовки: рейсы отменили

Детали

В 8 утра по местному времени толпа работников собралась перед зданием главного терминала аэропорта Берлин-Бранденбург (BER). Забастовка продлится в течение дня.

В аэропорт прибывали только случайные пассажиры, которые не слышали о забастовке.

На среду было запланировано, что около 35 000 пассажиров пройдут через аэропорт, планировалось примерно 300 рейсов. Авиакомпании перенесли некоторые рейсы на четверг и перенаправили несколько рейсов в аэропорты Дрездена и Лейпцига. Остальных пассажиров перебронировали на поезда.

Профсоюз Verdi призвал работников аэропорта, сотрудников службы безопасности и наземных операторов оставить работу. Ожидается, что прекращение работы повлияет на пожарную службу аэропорта, операции по заправке, обработке багажа и на стойки регистрации пассажиров.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 500 евро (540 долларов) в месяц для работников компании аэропорта и службы наземного обслуживания в течение времени действия 12-месячного коллективного договора. Во время переговоров работодатели настаивали на значительно более длительном контракте.

Verdi призвала бастующих рабочих провести пикет возле главного терминала аэропорта, начиная с 8 утра, а митинг был запланирован на 10 утра. Verdi сообщила, что ожидает около 1500 участников.

Дополнение

Последний раз забастовки рабочих в Германии отменяли так много рейсов во время масштабной общенациональной забастовки в апреле 2018 года. Сотни рейсов по всей стране были отменены после того, как десятки тысяч муниципальных и федеральных чиновников ушли с работы.

Та забастовка также затронула общественный транспорт, детские сады, клиники, государственные административные учреждения и общественные бассейны во многих частях Германии.