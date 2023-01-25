Аеропорт Берліна зупинився через страйк: рейси відмінили

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 3788 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 17635 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 28972 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 50675 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 41664 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 88751 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 67012 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59577 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118779 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183083 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 33775 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 25068 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 70537 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 21745 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 17721 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 50681 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 71028 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 88755 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 216788 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 267025 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 18084 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 22102 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 26323 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 30761 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 46359 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Аеропорт Берліна зупинився через страйк: рейси відмінили

Київ • УНН

 • 996991 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Будівлі терміналів міжнародного аеропорту Берліна були практично порожніми в середу вранці, усі пасажирські рейси були скасовані або перенесені через одноденний страйк персоналу, повідомляє УНН з посиланням на DPA.

Аеропорт Берліна зупинився через страйк: рейси відмінили

Деталі

О 8 ранку за місцевим часом натовп працівників зібрався перед будівлею головного терміналу аеропорту Берлін-Бранденбург (BER). Страйк триватиме протягом дня.

До летовища прибували лише випадкові пасажири, які не чули про страйк.

На середу було заплановано, що близько 35 000 пасажирів пройдуть через аеропорт, планувалося приблизно 300 рейсів. Авіакомпанії перенесли деякі рейси на четвер і перенаправили кілька рейсів в аеропорти Дрездена та Лейпцига. Інших пасажирів перебронювали на потяги.

Профспілка Verdi закликала працівників аеропорту, співробітників служби безпеки та наземних операторів залишити роботу. Очікується, що припинення роботи вплине на пожежну службу аеропорту, операції із заправки, обробки багажу та стійки реєстрації пасажирів.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати на 500 євро (540 доларів) на місяць для працівників компанії аеропорту та служби наземного обслуговування протягом часу дії 12-місячного колективного договору. Під час переговорів роботодавці наполягали на значно довшому контракті.

Verdi закликала страйкуючих робітників провести пікет біля головного терміналу аеропорту, починаючи з 8 ранку, а мітинг заплановано на 10 ранку. Verdi повідомила, що очікує близько 1500 учасників.

Доповнення

Востаннє страйки робітників в Німеччині скасовували так багато рейсів під час масштабного загальнонаціонального страйку в квітні 2018 року. Сотні рейсів по всій країні було скасовано після того, як десятки тисяч муніципальних і федеральних урядовців пішли з роботи.

Страйк також торкнувся громадського транспорту, дитячих садків, клінік, державних адміністративних установ і громадських басейнів у багатьох частинах Німеччини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11