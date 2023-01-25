Аеропорт Берліна зупинився через страйк: рейси відмінили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Будівлі терміналів міжнародного аеропорту Берліна були практично порожніми в середу вранці, усі пасажирські рейси були скасовані або перенесені через одноденний страйк персоналу, повідомляє УНН з посиланням на DPA.
Деталі
О 8 ранку за місцевим часом натовп працівників зібрався перед будівлею головного терміналу аеропорту Берлін-Бранденбург (BER). Страйк триватиме протягом дня.
До летовища прибували лише випадкові пасажири, які не чули про страйк.
На середу було заплановано, що близько 35 000 пасажирів пройдуть через аеропорт, планувалося приблизно 300 рейсів. Авіакомпанії перенесли деякі рейси на четвер і перенаправили кілька рейсів в аеропорти Дрездена та Лейпцига. Інших пасажирів перебронювали на потяги.
Профспілка Verdi закликала працівників аеропорту, співробітників служби безпеки та наземних операторів залишити роботу. Очікується, що припинення роботи вплине на пожежну службу аеропорту, операції із заправки, обробки багажу та стійки реєстрації пасажирів.
Профспілка вимагає підвищення заробітної плати на 500 євро (540 доларів) на місяць для працівників компанії аеропорту та служби наземного обслуговування протягом часу дії 12-місячного колективного договору. Під час переговорів роботодавці наполягали на значно довшому контракті.
Verdi закликала страйкуючих робітників провести пікет біля головного терміналу аеропорту, починаючи з 8 ранку, а мітинг заплановано на 10 ранку. Verdi повідомила, що очікує близько 1500 учасників.
Доповнення
Востаннє страйки робітників в Німеччині скасовували так багато рейсів під час масштабного загальнонаціонального страйку в квітні 2018 року. Сотні рейсів по всій країні було скасовано після того, як десятки тисяч муніципальних і федеральних урядовців пішли з роботи.
Страйк також торкнувся громадського транспорту, дитячих садків, клінік, державних адміністративних установ і громадських басейнів у багатьох частинах Німеччини.