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Адвокатов депутата Рыбалки возмутили минимальные заработки работников семейного бизнеса их клиента

Адвокатов депутата Рыбалки возмутили минимальные заработки работников семейного бизнеса их клиента

Киев  •  УНН

 • 10202 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Представители адвокатского объединения "Адвис" в интересах народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки обратились к УНН с требованием опровергнуть информацию, которая по их мнению, дискредитирует имя политика.

Речь идет, в частности, о заявлении лидера РПЛ Олега Ляшко с критикой минимальных зарплат, которые бизнесмены часто платят своим сотрудникам с целью минимизации налогов. Высказывания главного радикала содержится в новости УНН по ссылке.

"Что это за директор или главбух, который получает минимальную зарплату, как и сторож на его предприятии?! Всем понятно, что настоящая зарплата у них значительно выше, себя руководство вряд ли обделит", - отметил Ляшко, которого и процитировало агентство.

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Попутно, УНН напомнил, что подобная ситуация имеет место и в компании "Снэк Экспорт", принадлежащей отцу народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Сведения о невысоких зарплатах сотрудников семейного бизнеса политика УНН накануне получил от самих адвокатов Рыбалки.

Так, адвокатское объединение "Адвис" направило редакции копии штатного расписания ООО "Снек экспорт" за 2016, 2017 и 2018 годы.

В документах, указано, что по состоянию на 2016 год маленький должностной оклад в размере 1 тыс. 455 грн-1 тыс. 505 грн в месяц получали такие работники предприятия: охранник, экономист, секретарь административный, специалист по логистике, менеджер по персоналу, дизайнер, ведущий программист и инженер по охране труда и окружающей среды и тому подобное.

По состоянию на 1 января 2018 года охранники ООО имели месячную зарплату в размере 3 тыс. 730 грн, начальник отдела маркетинга - 3 тыс. 810 грн, начальник службы продаж - 3 тыс. 810 грн. Кладовщики и фрезеровщики ООО - по 3 тыс. 730 грн в месяц и т.д.

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Теперь же адвокаты Рыбалки хотят от УНН опровержения этой информации, аргументируя тем, что указанные заработные платы, якобы, не являются минимальными.

Однако в 2016 году размер минимальной заработной платы в Украине составил 1378 - 1550 грн. А по состоянию на 1 января 2018 - 3 тыс. 723 грн.

Кроме того, защитники нардепа Рыбаки апеллируют к новости УНН о заработной плате его жены в компании "АГРОСАХІНВЕСТ-2002". Агентство проинформировало, что заработки Анастасии Байбородиной на указанном предприятии также были минимальными, и это следует из электронной декларации, поданной самим политиком за 2017 год.

Отдельно, адвокаты радикала пытаются заверить УНН в том, что ООО "АГРОСАХІНВЕСТ-2002" не принадлежит и не контролируется ни Рыбалкой, ни его семьей, ссылаясь при этом на сведения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Вместе с тем, в материалах УНН, во-первых, отсутствует утверждение о том, что Рыбак контролирует ООО "АГРОСАХІНВЕСТ-2002". А во-вторых, постановление Печерского райсуда от 6 февраля 2018 подтверждает, что компания "АГРОСАХІНВЕСТ-2002 входила в группу снековых предприятий семейного бизнеса Рыбалки - S.Group.

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Еще одну претензию "Адвис" к журналистам вызвала информация о том, что ряд снековых компаний с орбиты семейного бизнеса радикала Рыбалки "фигурируют в материалах уголовных производств".

Однако эти сведения не являются выдумкой и основываются исключительно на судебных документах, доступных в Едином реестре судебных решений.

Отметим, что адвокаты нардепа Рыбалки регулярно пишут претензии в адрес УНН с требованиями об опровержении новостей, а также угрожают судами. Соответствующее поведение защитников политика расценивается журналистами как попытки давления на СМИ и препятствование профессиональной деятельности.

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