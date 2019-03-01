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Адвокатів депутата Рибалки обурили мінімальні заробітки працівників сімейного бізнесу їх клієнта

Адвокатів депутата Рибалки обурили мінімальні заробітки працівників сімейного бізнесу їх клієнта

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Представники адвокатського об'єднання "Адвіс" в інтересах народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки звернулися до УНН з вимогою спростувати інформацію, яка на їх думку, дискредитує ім'я політика.

Мова, зокрема, про заяву лідера РПЛ Олега Ляшка із критикою мінімальних зарплат, які бізнесмени часто платять своїм співробітникам з метою мінімізації податків. Висловлювання головного радикала міститься у новині УНН за посиланням.

"Що це за директор чи головбух, який отримує мінімальну зарплату, як і сторож на його підприємстві?! Для всіх зрозуміло, що справжня зарплата у них значно вища, себе керівництво навряд чи обділить", - наголосив Ляшко, якого й процитувало агентство.

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Принагідно, УНН нагадав, що схожа ситуація має місце й у компанії "Снек Експорт", котра належить батьку народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці.

Відомості про невисокі зарплати співробітників сімейного бізнесу політика УНН напередодні отримав від самих адвокатів Рибалки.

Так, адвокатське об'єднання "Адвіс" надіслало редакції копії штатного розкладу ТОВ "Снек експорт" за 2016, 2017 та 2018 роки.

У документах, вказано, що станом на 2016 рік найменший посадовий оклад у розмірі 1 тис. 455 грн-1 тис. 505 грн на місяць отримували такі працівники підприємства: охоронець, економіст, секретар адміністративний, фахівець з логістики, менеджер з персоналу, дизайнер, провідний програміст та інженер із охорони праці і навколишнього середовища тощо.

Станом на 1 січня 2018 року охоронці ТОВ мали місячну зарплату у розмірі 3 тис. 730 грн, начальник відділу маркетингу – 3 тис. 810 грн, начальник служби продажів – 3 тис. 810 грн. Комірники та фрезерувальники ТОВ – по 3 тис. 730 грн на місяць тощо.

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Наразі ж адвокати Рибалки хочуть від УНН спростування цієї інформації, аргументуючи тим, що вказані заробітні плати, нібито, не є мінімальними.

Проте у 2016 році розмір мінімальної заробітної плати в Україні становив 1378 - 1550 грн. А станом на 1 січня 2018 року - 3 тис. 723 грн.

Крім того, захисники нардепа Рибалки апелюють до новини УНН про заробітну плату його дружини у компанії "АГРОСАХІНВЕСТ-2002". Агентство проінформувало, що заробітки Анастасії Байбородіни на вказаному підприємстві також були мінімальними, і це випливає з електронної декларації, поданої самим політиком за 2017 рік.

Окремо, адвокати радикала намагаються запевнити УНН у тому, що ТОВ "АГРОСАХІНВЕСТ-2002" не належить і не контролюється ані Рибалкою, ані його родиною, посилаючись при цьому на відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Разом з тим, у матеріалах УНН, по-перше, відсутнє твердження про те, що Рибалка контролює ТОВ "АГРОСАХІНВЕСТ-2002". А по-друге, постанова Печерського райсуду від 6 лютого 2018 року підтверджує, що компанія "АГРОСАХІНВЕСТ-2002 входила до групи снекових підприємств родинного бізнесу Рибалки — S.Group.

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Ще одну претензію "Адвіс" до журналістів викликала інформація про те, що низка снекових компаній з орбіти родинного бізнесу радикала Рибалки "фігурують у матеріалах кримінальних проваджень".

Проте ці відомості не є вигадкою та ґрунтуються виключно на судових документах, доступних в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зауважимо, що адвокати нардепа Рибалки регулярно пишуть претензії на адресу УНН з вимогами про спростування новин, а також погрожують судами. Відповідна поведінка захисників політика розцінюється журналістами як спроби тиску на ЗМІ та перешкоджання професійній діяльності.

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