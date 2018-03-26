Адвокаты Януковича выехали в Германию

"Отправились в командировку, одной частью которой является посещение Германии для инициирования мониторинга Советом Европы судебного процесса над Виктором Януковичем и для собственной защиты и защиты своих коллег от политического преследования", - написал Сердюк.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 21 марта обязал сторону защиты экс-президента Януковича обеспечить явку экс-премьера Украины Николая Азарова и других бывших высокопоставленных чиновников на судебные заседания 27-29 марта.

"Это недопустимая ситуация, когда нарушаются сроки рассмотрения и затягиваются разумные сроки суда. Поэтому я прошу проявить уважение к суду и прибыть на судебные заседания 27, 28 и 29 марта. Именно на эти даты суд просит обеспечить прибытие свидетелей Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева, Шуляка, Ильина, Кобзаря, Павленко, Бернадского, Ярощука и Иванцова. За три дня мы вполне способны допросить 12 свидетелей ... В судебном заседании объявляется перерыв до 27 марта 10.00", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.