Адвокати Януковича виїхали до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Адвокати екс-президента України Віктора Януковича виїхали у відрядження до Німеччини напередодні чергового судового засідання у справі про його держзраду. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Віталій Сердюк, передає УНН.
“Вирушили у відрядження, однією частиною якого є відвідання Німеччини задля ініціювання моніторингу Радою Європи судового процесу над Віктором Януковичем та задля власного захисту і захисту своїх колег від політичного переслідування”, — написав Сердюк.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 21 березня зобов’язав сторону захисту екс-президента Януковича забезпечити явку екс-прем’єра України Миколи Азарова та інших колишніх високо посадовців у судових засіданнях 27-29 березня.
“Це недопустима ситуація, коли порушуються строки розгляду і затягуються розумні терміни суду. Тому я прошу проявити повагу до суду і прибути на судові засідання 27, 28 та 29 березня. Саме на ці дати суд просить забезпечити прибуття свідків Азарова, Клюєва, Захарченка, Якименка, Лебедєва, Шуляка, Ільїна, Кобзаря, Павленка, Бернадського, Ярощука та Іванцова. За три дні ми цілком здатні допитати 12 свідків... У судовому засіданні оголошується перерва до 27 березня 10.00”, — сказав головуючий у процесі суддя Владислав Дев’ятко.