ukenru
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 13523 просмотра
30 марта, 15:29 • 42539 просмотра
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 28240 просмотра
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 30397 просмотра
30 марта, 10:47 • 33834 просмотра
30 марта, 10:19 • 33167 просмотра
30 марта, 09:50 • 26575 просмотра
30 марта, 09:05 • 12242 просмотра
30 марта, 06:43 • 26721 просмотра
29 марта, 13:23 • 40153 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.2м/с
84%
741мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рон Десантис
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Франция
Реклама
УНН Lite
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 13841 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 14136 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 15710 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 31215 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 41813 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Золото
Шахед-136

Адвокаты подозреваемого в убийстве Чарли Кирка просят отложить слушание по делу

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Адвокаты Тайлера Робинсона просят отложить майское слушание из-за необходимости изучить баллистические экспертизы. ФБР проводит дополнительный анализ доказательств.

Адвокаты подозреваемого в убийстве Чарли Кирка просят отложить слушание по делу
Фото: AP

Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, обратились в суд с просьбой перенести предварительное слушание, запланированное на май. Об этом стало известно из недавно поданных судебных документов, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Защита заявила, что нуждается в дополнительном времени для ознакомления с большим объемом материалов дела, а также для анализа баллистических экспертиз, которые, по их мнению, могут быть важны для линии защиты.

В частности, адвокаты ссылаются на выводы Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США, согласно которым фрагмент пули, извлеченный при вскрытии, не удалось окончательно связать с винтовкой, найденной возле места стрельбы. По их словам, ФБР в настоящее время проводит дополнительные экспертизы.

В защите считают, что эти результаты могут быть использованы для попытки опровергнуть обоснованность обвинения уже на этапе предварительного слушания.

Что известно о деле

22-летнего Робинсона обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах из-за стрельбы, которая произошла 10 сентября в кампусе Университета долины Юты в городе Орем. Прокуратура уже заявила, что намерена добиваться для него смертной казни.

Сторона обвинения утверждает, что на спусковом крючке винтовки, гильзе и двух патронах было обнаружено ДНК, соответствующее ДНК Робинсона. В то же время защита подчеркивает, что часть вещественных доказательств содержала ДНК нескольких лиц, а значит, требует более сложного анализа.

Также прокуроры заявляют, что Робинсон якобы писал своему партнеру, что нацелился на Кирка, потому что ему "хватит его ненависти".

Отдельное слушание по делу должно состояться 17 апреля – тогда суд рассмотрит ходатайство защиты о запрете камер в зале суда.

Степан Гафтко

Новости Мира