Адвокаты подозреваемого в убийстве Чарли Кирка просят отложить слушание по делу

Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, обратились в суд с просьбой перенести предварительное слушание, запланированное на май. Об этом стало известно из недавно поданных судебных документов, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Защита заявила, что нуждается в дополнительном времени для ознакомления с большим объемом материалов дела, а также для анализа баллистических экспертиз, которые, по их мнению, могут быть важны для линии защиты.

В частности, адвокаты ссылаются на выводы Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США, согласно которым фрагмент пули, извлеченный при вскрытии, не удалось окончательно связать с винтовкой, найденной возле места стрельбы. По их словам, ФБР в настоящее время проводит дополнительные экспертизы.

В защите считают, что эти результаты могут быть использованы для попытки опровергнуть обоснованность обвинения уже на этапе предварительного слушания.

Что известно о деле

22-летнего Робинсона обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах из-за стрельбы, которая произошла 10 сентября в кампусе Университета долины Юты в городе Орем. Прокуратура уже заявила, что намерена добиваться для него смертной казни.

Сторона обвинения утверждает, что на спусковом крючке винтовки, гильзе и двух патронах было обнаружено ДНК, соответствующее ДНК Робинсона. В то же время защита подчеркивает, что часть вещественных доказательств содержала ДНК нескольких лиц, а значит, требует более сложного анализа.

Также прокуроры заявляют, что Робинсон якобы писал своему партнеру, что нацелился на Кирка, потому что ему "хватит его ненависти".

Отдельное слушание по делу должно состояться 17 апреля – тогда суд рассмотрит ходатайство защиты о запрете камер в зале суда.

