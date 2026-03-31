Адвокати підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка просять відкласти слухання у справі

Фото: AP

Адвокати Тайлера Робінсона, якого обвинувачують у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, звернулися до суду з проханням перенести попереднє слухання, заплановане на травень. Про це стало відомо з нещодавно поданих судових документів, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Захист заявив, що потребує додаткового часу для ознайомлення з великим обсягом матеріалів справи, а також для аналізу балістичних експертиз, які, на їхню думку, можуть бути важливими для лінії захисту.

Зокрема, адвокати посилаються на висновки Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами США, згідно з якими фрагмент кулі, вилучений під час розтину, не вдалося остаточно пов’язати з гвинтівкою, знайденою біля місця стрілянини. За їхніми словами, ФБР наразі проводить додаткові експертизи.

У захисті вважають, що ці результати можуть бути використані для спроби спростувати обґрунтованість обвинувачення вже на етапі попереднього слухання.

Що відомо про справу

22-річного Робінсона обвинувачують у вбивстві за обтяжуючих обставин через стрілянину, яка сталася 10 вересня в кампусі Університету долини Юти в місті Орем. Прокуратура вже заявила, що має намір домагатися для нього смертної кари.

Сторона обвинувачення стверджує, що на спусковому гачку гвинтівки, гільзі та двох патронах було виявлено ДНК, що відповідає ДНК Робінсона. Водночас захист наголошує, що частина речових доказів містила ДНК кількох осіб, а отже потребує складнішого аналізу.

Також прокурори заявляють, що Робінсон нібито писав своєму партнеру, що націлився на Кірка, бо йому "досить його ненависті".

Окреме слухання у справі має відбутися 17 квітня – тоді суд розгляне клопотання захисту про заборону камер у залі суду.

