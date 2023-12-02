Адвокаты Дубинского направили ходатайство о его переводе в СИЗО при СБУ
Киев • УНН
Адвокаты народного депутата Александра Дубинского обратились с просьбой принять срочные меры безопасности, в том числе перевести его в следственный изолятор СБУ после вероятного избиения.
Адвокаты народного депутата Александра Дубинского направили ходатайство о срочном обеспечении мер физической безопасности путем перевода нардепа в СИЗО при СБУ и предоставления ему охраны правоохранительным органам. Об этом сообщили в Telegram-канале нардепа, передает УНН.
Адвокатами народного депутата Александра Дубинского было направлено ходатайство о срочном обеспечении мер физической безопасности путем его перевода в СИЗО при СБУ и предоставления охраны
Так, ходатайство направлены:
- Генеральному прокурору Андрею Костину
- Старшему следователю ГБР Александру Ралдугину
- Очередному следственному судье Шевченковского районного суда города Киева
- Прокурору Шевченковской окружной прокуратуры города Киева
Также было направлено заявление о принятии срочных мер по устранению нарушений и проведению расследований на:
- Омбудсмена Дмитрия Лубинца
- министра юстиции Дениса Малюську
- главу Департамента исполнения уголовных наказаний Сергея Гречанюка
- начальника Лукьяновского СИЗО Владимира Халавку
Дополнение
В Telegram- канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО.
Впоследствии в Национальной полиции сообщили, что из-за поступившей информации о якобы избиении народного депутата Александра Дубинского в СИЗО на место была направлена следственно-оперативная группа.
Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.
Адвокаты Дубинского направили ходатайство о его переводе в СИЗО при СБУ
Адвокаты народного депутата Александра Дубинского обратились с просьбой принять срочные меры безопасности, в том числе перевести его в следственный изолятор СБУ после вероятного избиения.
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