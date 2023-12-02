Адвокаты Дубинского направили ходатайство о его переводе в СИЗО при СБУ

Адвокаты народного депутата Александра Дубинского направили ходатайство о срочном обеспечении мер физической безопасности путем перевода нардепа в СИЗО при СБУ и предоставления ему охраны правоохранительным органам. Об этом сообщили в Telegram-канале нардепа, передает УНН.

Адвокатами народного депутата Александра Дубинского было направлено ходатайство о срочном обеспечении мер физической безопасности путем его перевода в СИЗО при СБУ и предоставления охраны - сообщили в Telegram-канале Дубинского.

Так, ходатайство направлены:

- Генеральному прокурору Андрею Костину

- Старшему следователю ГБР Александру Ралдугину

- Очередному следственному судье Шевченковского районного суда города Киева

- Прокурору Шевченковской окружной прокуратуры города Киева

Также было направлено заявление о принятии срочных мер по устранению нарушений и проведению расследований на:

- Омбудсмена Дмитрия Лубинца

- министра юстиции Дениса Малюську

- главу Департамента исполнения уголовных наказаний Сергея Гречанюка

- начальника Лукьяновского СИЗО Владимира Халавку

Дополнение

В Telegram- канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили, что из-за поступившей информации о якобы избиении народного депутата Александра Дубинского в СИЗО на место была направлена следственно-оперативная группа.

Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.