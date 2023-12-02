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advokati-dubinskogo-napravili-khodataistvo-o-yego-perevode-v-sizo-pri-sbu

Адвокаты Дубинского направили ходатайство о его переводе в СИЗО при СБУ

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 15:53  •  24777 просмотра

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Адвокаты народного депутата Александра Дубинского обратились с просьбой принять срочные меры безопасности, в том числе перевести его в следственный изолятор СБУ после вероятного избиения.

Адвокаты народного депутата Александра Дубинского направили ходатайство о срочном обеспечении мер физической безопасности путем перевода нардепа в СИЗО при СБУ и предоставления ему охраны правоохранительным органам. Об этом сообщили в  Telegram-канале нардепа, передает УНН.

Адвокатами народного депутата Александра Дубинского было направлено ходатайство о срочном обеспечении мер физической безопасности путем его перевода в СИЗО при СБУ и предоставления охраны 

- сообщили в Telegram-канале Дубинского.

Так, ходатайство направлены:

-        Генеральному прокурору Андрею Костину

-         Старшему следователю ГБР Александру Ралдугину

-        Очередному следственному судье Шевченковского районного суда города Киева

-         Прокурору Шевченковской окружной прокуратуры города Киева

Также было направлено заявление о принятии срочных мер по устранению нарушений и проведению расследований на:

-        Омбудсмена Дмитрия Лубинца

-        министра юстиции Дениса Малюську

-  главу Департамента исполнения уголовных наказаний Сергея Гречанюка

-   начальника Лукьяновского СИЗО Владимира Халавку

Дополнение

В Telegram- канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили, что из-за поступившей информации о якобы избиении народного депутата Александра Дубинского в СИЗО на место была направлена следственно-оперативная группа.

Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Адвокати Дубінського направили клопотання про його переведення до СІЗО при СБУ
Dubinsky's lawyers have filed a petition for his transfer to the SBU pre-trial detention center
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