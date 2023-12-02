Дубинский заявил, что его якобы избили в СИЗО
Киев • УНН
Как сообщается, народного депутата Александра Дубинского якобы избили в СИЗО. Его адвокаты требуют перевести его в следственный изолятор СБУ
В Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО, передает УНН.
Сегодня народный депутат Александр Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра
Сообщается, что сейчас Дубинский с адвокатами ожидает приезда сотрудников полиции для составления акта о телесных повреждениях.
Кроме того отмечается, что адвокаты требуют принятия немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ.
Дополнение
Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.
Дубинский заявил, что его якобы избили в СИЗО
Как сообщается, народного депутата Александра Дубинского якобы избили в СИЗО. Его адвокаты требуют перевести его в следственный изолятор СБУ
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