Дубинский заявил, что его якобы избили в СИЗО

В Telegram-канале народного депутата Александра Дубинского сообщили, что нардепа якобы избили в СИЗО, передает УНН.

Сегодня народный депутат Александр Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра - сообщили в Telegram-канале Дубинского.

Сообщается, что сейчас Дубинский с адвокатами ожидает приезда сотрудников полиции для составления акта о телесных повреждениях.

Кроме того отмечается, что адвокаты требуют принятия немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ.

Дополнение

Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.