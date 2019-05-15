Адвокат Трампа связал отмену встречи с Зеленским с его "ключевыми советниками"

"Я действительно собирался в Украину в понедельник-среду, но отменил поездку, поскольку обнаружил, что избранный президент окружен людьми, у которых есть история нечестного отношения к президенту США, в частности, речь идет о событиях в 2016-м году. Один из них уличён в том, что незаконно содействовал и помогал предвыборной кампании оппонентки президента Трампа, Хиллари Клинтон. И эти люди - среди его ключевых советников", - сказал адвокат.

Он заявил, что как только обнаружил это, то сразу же сообщил об этом открыто, чтобы в Соединенных Штатах "понимали ситуацию в Украине".

"Они ведь об этом открыто говорили! И избранный президент Зеленский сейчас находится в руках людей, которые серьезнейшим образом выступали против президента Трампа", - подчеркнул Джулиани.

В то же время, по его словам, Украина стала независимой и свободной от всего советского.

"Я был там, я давно сотрудничаю с Украиной. И очень надеюсь, что украинцы займут то место, которое они заслуживают. Что появится полностью свободное, честное, эффективное правительство, которое не контролируют олигархи. И надеюсь, что избранный президент всё-таки поймёт, кем он окружен, и какую ситуацию они создают. А он окружен людьми, которые, с моей точки зрения, – как президентского юриста – очень сильно лично, даже не политически, а именно лично, противодействуют президенту Трампу", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее издание The New York Times сообщало, что личный адвокат Трампа ищет встречи с Зеленским.

Позже американский телеканал Fox News сообщил, что адвокат Трампа отменил встречу с Зеленским из-за "врагов США".